Lim Dong-hyuk à Séoul

Credia Music & Artists organise le « Récital de piano de Lim Dong-hyuk » le 23 février au Concert hall du centre des arts de Séoul, situé dans le sud de la capitale.





Le pianiste sud-coréen a remporté plusieurs distinctions lors de concours internationaux prestigieux, à savoir le troisième prix du Concours international Frédéric Chopin en 2005 et le quatrième prix du Concours international Tchaïkovski à Moscou deux ans plus tard.





Le programme du concert est consacré aux œuvres de Chopin, à savoir, Nocturne Op. 27 No. 2, Scherzo No. 2 Op. 31, Sonate pour piano No. 2 Op. 35, ou encore Sonate pour piano No. 3 Op. 58.





L’artiste qui s’est montré particulièrement doué pour l’interprétation des réalisations des compositeurs romantiques envisagent de se concentrer, cette année, sur celles de Chopin.





Date : le 23 février 2023

Lieu : Concert Hall du centre des arts de Séoul