La rue des papeteries de Dongdaemun

Bien sûr que l’on pourrait, comme tout le monde, se ruer dans un centre commercial, aller dans un supermarché pour faire ses courses pour la rentrée scolaire. Mais bon, ce ne serait pas aussi drôle que d’aller dans un quartier ou une rue entièrement réservé aux papeteries et au matériel scolaire.





ⓒ Elody Stanislas

En plus, on ne parle pas juste de cahiers ou pages ennuyantes, on parle bien de cahiers colorés, de paillettes, d’arc-en-ciel, de stylos à l’effigie de tous nos personnages de dessins animés préférés. Mais aussi de scotch, d’attaches, de carnets, de classeurs, en plus des jouets cachés ici et là. Il faut dire ce qui est.





ⓒ Elody Stanislas

Dans la rue du matériel de papeterie de Dongdaemun, ce n’est pas que pour les écoliers. Il n’y a pas que les enfants qui trouvent leur bonheur. Les adultes aussi redeviennent des enfants.