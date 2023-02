Francophonie : Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, à Séoul

La Corée du Sud n’est pas un pays francophone. Nous parlons le coréen. Et nous avons notre propre alphabet, le hangeul. Mais beaucoup de sud-Coréens apprennent le français au lycée et à l’université. Parce que... nous aimons... Proust et la madeleine. Tintin et les frites. Le djembe et le couscous. Tout comme Céline Dion et le sirop d’érable.





A l’approche de la Semaine de la Francophonie 2023, nous avons reçu une invitée bien spéciale qui nous vient directement du Canada : Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que responsable de la Condition féminine au Québec. Avec elle, nous avons parlé non seulement de la francophonie, des relations Corée du Sud-Québec mais aussi de son amour pour la gastronomie du pays du Matin clair.





Les journalistes du service français se sont également rendues à la Soirée de la Francophonie 2023 organisée lundi à l’ambassade du Canada à Séoul. Suivez les dernières nouvelles sur les préparatifs de la Semaine de la Francophonie dans « Séoul au jour le jour » !