« La chienne de Mokneomi » de Hwang Sun-won

Il fallait passer par le village peu importe la destination. Entouré par des montagnes de tous les côtés – même si au sud se déployait en fait une assez longue vallée sinueuse –, il fallait franchir ce col sans exception aucune. C’est pourquoi le village était baptisé « Mokneomi » ou « à la croisée des chemins ».





C’était le printemps. Dans un moulin à côté de chez Gan-nan, au pied de la montagne située à l’ouest de Mokneomi, un chien léchait un souffleur de graines longtemps négligé et couvert de poussière, et non pas de son de riz. C’était en fait une chienne de taille moyenne.





Le bruit courait que la chienne enragée dormait à nouveau au moulin au pied de la montagne de l’ouest. Elle aurait été repérée par le père de Cha-son, qui était en route vers la montagne pour chercher du bois tôt le matin quand il avait vu quelque chose bondir du moulin. C’était cette chienne folle ! Ce n’était pas tout : il pouvait clairement dire, même dans l’obscurité, que cette bête étaient enceinte.





Lorsque le frère du chef du village entendit cela, il exhorta les villageois à la tuer cette nuit-là même car elle avait dû s’accoupler avec un chien sauvage.





동네에는 이전의 그 미친개가 서산 밑 방앗간에 와 잔다는 소문이 났다.

차손이 아버지가 보았다는 것이다.

아직 어두운 새벽에 달구지 걸댓감을 하나 꺾으러 서산에 가는 길에

방앗간에서 무엇이 나와 달아나기에 유심히 보니 그게 이전의 미친개더라는 것이다.

그리고 이 미친개는 어두운 속에서도 홀몸이 아니더라는 것이다.





작은 동장이 이 말을 듣고

홀몸이 아니고 새끼를 뱄다면 그게 승냥이와 붙어 된 것일 테니

오늘 밤에 지켰다가 때려잡자는 것이었다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Les réfugiés, dont l’auteur Hwang Sun-won, déplacés par la guerre et la division de la péninsule coréenne, n’ont trouvé aucun endroit où vivre sans souci. Mais la conclusion de cette nouvelle implique que l’auteur rêvait d’un avenir où les gens se réconcilieraient et vivraient en harmonie, car tous les villageois finissent par élever les chiots de Shindung. Hwang Sun-won a dû croire que lorsque le temps passerait et que les conflits idéologiques s’apaiseraient, les Coréens ouvriraient leur esprit et formeraient à nouveau une communauté pacifique.









Depuis qu’il avait trouvé les chiots, le grand-père de Gan-nan agit avec plus de prudence pour que personne ne soupçonne qu’il s’occupait d’eux à chaque fois qu’il allait ramasser du bois dans la montagne.





Il apportait même des restes de gâteau d’orge sans le dire à sa femme. Lorsque les chiots devinrent assez grands pour manger de la nourriture solide, il en amena un au village, disant qu’il l’avait obtenu de quelqu’un. Puis il en prit un autre pour sa voisine Gop-dan, un autre pour quelqu’un vivant à Jeolgol, et encore un pour quelqu’un à Seojetgol. Ainsi, il amena les cinq chiots un par un.





Le vieil homme m’a dit que sa chienne actuelle était l’arrière-petite-fille de Shindung. Il a affirmé que tous les chiens vivant à Mokneomi étaient les arrière-petits-enfants ou les arrière-arrière-petits-enfants de cette fameuse chienne.





Même le chef du village et son frère avaient adopté des descendants de Shindung.





Le grand-père de Gan-nan esquissait un grand sourire dans sa barbe blanche en disant cela.





간난이 할아버지는 여웃골에서 강아지를 본 뒤부터는

한 층 조심해서 누가 눈치 채지 못하게

나무하러 가서는 이 강아지들을 보는 게 한 재미였다.





사람이 먹기에도 부족한 보리범벅이었으나,

그 부스러기를 집안사람 몰래 가져다주기도 했다.

아주 강아지가 밥을 먹게쯤 됐을 때

간난이 할아버지는 아무 곳 아무개한테서

얻어 오는 것이라고 하며 강아지 한 마리를 안고 내려왔다.

한 동네 곱단이네도 어디서 얻어준다고 하고 한 마리 안아다 주었다.

그리고 절골 사는 아무개네도 한 마리,

서젯골 사는 아무개네도 한 마리,

이렇게 한 마리씩 다섯 마리를 다 안아다 주었다.





간난이 할아버지는 지금 자기네 집에 기르는 개가

그 신둥이의 증손녀라는 말과

원체 종자가 좋아서 지금 목넘이 마을에서 기르는 개란 개는

거의 다 이 신둥이의 증손이 아니면 고손이라고 했다.





크고 작은 동장네 두 집에서까지도

요새 자기네 개가 낳은 신둥이개의 고손자를 얻어갔다는 말도 했다.





이런 말을 하는 간난이 할아버지는

이제는 아주 흰 서릿발이 된 텁석부리 속에서 미소를 띠는 것이었다.









Auteur : Hwang Sun-won (26 mars 1915 – 14 septembre 2000)

- Débuts littéraires : en 1931 avec la publication de sa nouvelle « Mon rêve ».