IVE se prépare à sortir son premier album studio en avril

Le girls band, Ive, travaille sur son premier album complet avec l'objectif de le sortir en avril, d’après l’annonce faite samedi par son agence Starship Entertainment.





Le groupe, composé de six membres - Yujin, Wonyoung, Gaeul, Liz, Rei et Leeseo - a fait ses débuts en décembre 2021 avec le single « Eleven ». Cette chanson et les deux singles qui l'ont suivi, « Love Dive » et « After Like » ont eu un immense succès.





Ive est déjà reconnu comme étant un des meilleurs girls band de la k-pop. En témoigne son prix de « meilleur nouveau groupe de l’année » reçu en fin d’année dernière, et sa première place dans le classement 2022 de Melon, la plus grande plateforme de streaming musical du pays, avec son tube « Love Dive ».