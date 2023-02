Professeur Park Man-ghyu : le français comme sacerdoce

Cette semaine notre invité était le professeur Park Man-ghyu de l'université Ajou, où il est actuellement le directeur de l'Académie des sciences humaines, ainsi que le directeur du Centre de recherche sur l'humanité numérique. Le 28 décembre dernier, il a été nominé en tant que 58e président de la Société coréenne de langue et de littérature françaises (SCLLF).





Lors de cet entretien, le professeur revient sur son riche parcours, notamment lorsqu’il était vice-président chargé des relations internationales de l’université Ajou. Il a œuvré pour le rapprochement entre des universités étrangères et des ambassades pour nouer des partenariats à longs termes avec des pays francophones.





Dans un second temps, le professeur Park fait un état des lieux sur les enjeux et les missions de la SCLL.





Park Man-ghyu revient également sur sa décoration de Chevalier des Ordre des Palmes académiques. Une occasion pour lui de mettre en avant, en toute humilité, ce sentiment de devoir, voire de vocation, qu’il a avec le français.





Linguiste, le professeur et son équipe ont approfondi dans leurs recherches l’expression des émotions et plus particulièrement celle de la colère. Dans cette interview, découvrez-en plus sur ces ponts entre la langue coréenne et française.





Aujourd’hui le français dépasse la France. Le professeur Park nous parle de sa vision de la francophonie et de l’intérêt de parler français dans le monde d’aujourd’hui et de demain.





Le professeur a fait également de nombreuses conférences sur la langue française et coréenne liée à la vision du monde de ses locuteurs. Mais alors, comment une langue façonne notre vision du monde, ou alors serait-ce plutôt l’inverse, notre vision du monde influe-t-elle sur notre langue ? Découvrez les explications et exemples du professeur dans la réécoute de notre émission.