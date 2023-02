Big Hit Music lance une audition pour un nouveau boys band

Big Hit Music organise une audition pour dénicher de futurs talents et ainsi former son prochain groupe d’idoles. Lancé le 10 février, « BIGHIT MUSIC NEW BOY GROUP AUDITION » se poursuivra jusqu’au 23 avril en ligne comme hors ligne. BTS et TXT appartiennent au label fondé par le célèbre compositeur Bang Si-hyuk, surnommé « hitman ».





Tous les garçons nés entre 2005 et 2013 peuvent présenter leur candidature, peu importe leur nationalité et lieu de résidence. L’audition se déroulera en mars dans cinq grandes villes japonaises : Sapporo, Fukuoka, Nagoya, Osaka et Tokyo. Elle enchaînera ensuite du 1er au 22 avril dans sept villes sud-coréennes dont Jeju, Busan, Daegu, Incheon, Gwangju et Séoul. Les candidats retenus à l’issue de l'audition pourront signer un contrat de stagiaire avec Big Hit Music.