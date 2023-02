NCT 127 réalise pour la deuxième fois de suite trois millions de ventes

ⓒ SM Entertainment

NCT 127 vient de vendre plus de trois millions d’exemplaires avec son 4e opus officiel « 2 Baddies », publié en septembre 2022, et son album réédité « Ay-Yo », dévoilé le 30 janvier dernier. La vente cumulée de ces deux albums a dépassé le 13 février dernier le seuil des 3,2 millions d’unités.





Le sous-groupe de NCT a ainsi réussi à renouveler son exploit qu’il avait déjà accompli avec son 3e opus officiel et l’album réédité de ce dernier en 2021. La popularité phénoménale du boys band du label SM Entertainment a été également confirmée lors de sa deuxième tournée mondiale qui s’est terminée le mois dernier. Intitulée « NEO CITY – THE LINK », cette tournée comprenant 28 concerts a fait déplacer plus de 700 000 spectateurs dans 17 villes à travers le monde.