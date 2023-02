Gaya-G va faire son retour en mars avec un nouveau single

ⓒ YONHAP News

Le quatuor féminin formé dans le cadre de la célèbre émission de divertissement « Hangout with Yoo » fera son retour. Il s’agit de Gaya-G, une unité de WSG Wannabe, composé de Lee Bo-ram, So-yeon, HYNN et Jung Ji-so.





Pour rappel, son morceau « At That Moment » a pris la tête du classement des chansons les plus écoutées pour le mois de juillet 2022. Le groupe féminin, composé de trois chanteuses et une actrice, a même remporté le prix de la première place de « Show ! MusicCore » puis le prix spécial aux MBC Entertainment Awards.





Huit mois après cet exploit, les quatre artistes se sont réunies et travaillent afin de répondre à l’enthousiasme du public. Elles collaborent avec l’un des meilleurs producteurs du pays du Matin clair et dévoilera un nouveau single le mois prochain.