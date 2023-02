« The Name Chapter: TEMPTATION», 5e mini-album de TXT

Tomorrow X Together, groupe phare de la 4e génération de la k-pop ne cesse d’établir de nouveaux records. Son nouveau disque « The Name Chapter: TEMPTATION » s’est écoulé à plus de 2,18 millions d’exemplaires alors que son précédent disque « Minisode 2:Thursday’s Child » s’est vendu à 1,24 million d’unités.





Publié le 27 janvier dernier, le 5e EP de TXT a même pris la tête du classement du Billboard 200 et est devenu ainsi le 5e artiste de la k-pop à atteindre le sommet de ce classement d’albums américain. Les quatre groupes ayant réalisé cet exploit sont BTS en 2018, SuperM en 2019, ainsi que Stray Kids et Blackpink l’année dernière.





Les ventes de « The Name Chapter: TEMPTATION » ont également dépassé le seuil des 250 000 au Japon. Le disque a ainsi obtenu la certification « Platinum » octroyée par la Recording Industry Association of Japan (RIAJ).