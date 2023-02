Le Yook Joong-wan Band propose son premier concert de l’année

Date : le 4 mars

Lieu : The Good Theater à Séoul





Le printemps approche à grands pas et de plus en plus d’artistes proposent leurs spectacles printaniers. Le Yook Joong-wan Band, composé du vocaliste Yook et du guitariste Kang Joon-woo, se produira en concert le 4 mars au Good Theater à Séoul.





A noter que les deux musiciens ont d’abord débuté en 2011 au sein de « Rose Motel » avant de se reconvertir en duo en novembre 2018 suite à la dissolution du groupe. En décembre dernier, le Yook Joong-wan Band a publié « Seoul Pigeon », composé de trois morceaux.