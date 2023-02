Lee So-jung fait son retour pour un nouveau concert

Date : le 4 mars

Lieu : SAC Art Hall à Séoul





Lee So-jung sera de retour pour un nouveau spectacle. La vocaliste montera sur scène le 4 mars au SAC Art Hall situé à Séoul pour son concert intitulé « Le cadeau de So-jung ».





Son dernier concert remonte à il y a un an et trois mois. C’était en décembre 2021. Le nouveau concert sera l’occasion de découvrir la performance inédite de la chanteuse qui a dévoilé le 2 février dernier une nouvelle ballade, intitulée « Hello ».