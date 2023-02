Le retour du curry de « l'île de Takeshima » suscite des polémiques

ⓒ Getty Images Bank

La préfecture de Shimane, au Japon, a célébré la « Journée de Takeshima ». Cette journée commémore la revendication de la souveraineté japonaise sur les îlots Dokdo, situés en mer de l'Est, mais appartenant historiquement et géographiquement à la Corée du Sud.





Selon des médias locaux, la cantine de la préfecture a préparé du « curry aux fruits de mer de Takeshima », du nom en japonais de ces îlots, et l'a servi au grand public pour le déjeuner les 20 et 21 févriers derniers. Le drapeau nippon a également été placé sur du riz disposé selon la forme des Dokdo.





La préfecture de Shimane a promulgué la « Journée de Takeshima » en 2005 et organise chaque année l'événement le 22 février. Et, depuis 2013, le gouvernement nippon envoie des hauts officiels pour participer à la célébration, entraînant ainsi des tensions diplomatiques entre Séoul et Tokyo.