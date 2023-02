Restitution de 77 d'objets khmers anciens du Royaume-Uni

ⓒ Getty Images Bank

La famille britannique du défunt collectionneur d'antiquités Douglas Latchford a restitué au Cambodge 77 trésors khmers anciens, selon Khmer Times.





On y retrouve des métaux précieux généralement faits d'or, tels que des couronnes, des colliers ou encore des boucles d'oreilles portés sous l'empire khmer





En 2021, la fille du collectionneur avait déjà cédé au pays d’Asie du Sud-est cinq sculptures importantes parmi plus d'une centaine, à la suite du décès de son père l’année précédente.





Pendant la guerre civile dans les années 1970, de nombreux biens culturels ont été saccagés ou vendus aux riches et aux musées occidentaux via la Thaïlande et Hong Kong.