Thaïlande : la gratuité des préservatifs entre en vigueur

Dans le cadre de la loi sur la grossesse à l'adolescence, le gouvernement thaïlandais distribue des préservatifs aux citoyens éligibles à l'assurance maladie. C’est ce qu’a fait savoir le Bangkok Post le 21 février dernier.





Depuis ce mois, les femmes âgées de 15 à 59 ans peuvent récupérer gratuitement des préservatifs ou 13 boîtes de pilules contraceptives chaque année en pharmacie. Quant aux hommes, les plus de 13 ans sont concernés par la mesure.





Selon l'agence nationale de sécurité sanitaire (NHSO), la décision a été prise car les préservatifs constituent l’outil le plus efficace contre les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles.





Concernant le taux des grossesses non planifiées chez les 15-19 ans, il était de 25 pour 1 000 adolescentes l’an dernier.