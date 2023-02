Les Vents Français de retour au pays du Matin clair

L’exceptionnel ensemble à vent français, « Les Vents Français », revient en Corée du Sud. Il performera le 1er mars au Lotte Concert Hall, situé à Séoul.





Il s’agit d’un groupe composé de cinq joueurs – quatre Français et un Croate – d’instrument à vent en bois de renom et d'un pianiste, à savoir, le flûtiste Emmanuel Pahud, le hautboïste François Leleux, le clarinettiste Paul Meyer, le bassoniste Gilbert Audin, le corniste Radovan Vlatkovic et enfin le pianiste français Eric Le Sage.





Il s’agit de leur deuxième visite en Corée du Sud après celle de 2018. Lors de leur premier concert à Séoul, ils ont suscité un grand engouement auprès du public sud-coréen.





Les cinq talentueux hommes joueront des œuvres de compositeurs français, tels que Darius Milhaud, Francis Poulenc, et Eric Tanguy. De plus, des morceaux de Beethoven ainsi que György Ligeti seront également au rendez-vous.





Date : le 1er mars 2023

Lieu : Lotte Concert Hall