Pansori : Lee Ja-ram à Busan

Le Centre du cinéma de Busan organise le 4 mars prochain le concert de la chanteuse de pansori Lee Ja-ram, intitulé « Batang », au théâtre Haneulyeon, situé dans cette ville du sud-est.





Le pansori est le chant traditionnel coréen. Le chanteur récite une longue histoire en jouant tour à tour les personnages mais aussi en décrivant les scènes, accompagné seulement d’un tambour. Les chants épiques de pansori sont classés comme patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.





Née en 1979, Lee Ja-ram est l’une des chanteuses de pansori les plus célèbres de nos jours. Tout en excellant dans l’interprétation du répertoire traditionnel, elle est également très active pour la fusion et la création de nouvelles œuvres, telles que le chant épique « Le vieil homme et la mer » d’Ernest Hemingway.





Lors de ce concert, l’artiste chantera notamment plusieurs histoires célèbres de l’un des cinq chants épiques traditionnels de pansori, « Sugungga », soit « Le chant du palais sous les mers », qui raconte l’histoire d’un lapin malin qui échappe à la mort grâce à son intelligence.





Date : le 4 mars 2023

Lieu : théâtre Haneulyeon du Centre du cinéma de Busan