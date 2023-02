La rue des magasins de vêtements pour enfants

Les centres commerciaux ? C’est démodé et trop cher ! Pour trouver des vêtements bon marché pour vos enfants à la rentrée en Corée du Sud, rendez-vous dans le quartier de Namdaemun à Séoul. C’est là que tout se passe, que la magie opère et que le strass, les paillettes et les tenues militaires sont dans le vent.





ⓒ Elody Stanislas

Les prix sont clairement plus abordables que certains centres commerciaux et cette galerie marchande offre un choix étendu pour tous les portefeuilles. Les vêtements pour enfants étant couteux, c’est une alternative qui permet aux parents de faire des économies tout en se souciant de la mode de leur progéniture.





ⓒ Elody Stanislas