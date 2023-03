L'enseignement obligatoire en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

En 1956, la Corée du Nord a instauré un enseignement primaire obligatoire de quatre ans. Deux ans plus tard, sept années d'enseignement, à savoir quatre ans de primaire et trois ans de secondaire, sont devenues obligatoires, qui sont passées à neuf en 1967, soit quatre ans d'enseignement primaire et cinq ans d'enseignement secondaire. En 1972, les étudiants nord-coréens devaient passer onze années à l'école : un an en maternelle, quatre ans en primaire et six ans en secondaire. En 2012, après l'arrivée au pouvoir de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, le pays a adopté une loi sur « l’éducation obligatoire universelle de 12 ans » à l’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen. Après être passée par une période préparatoire, la loi a été appliquée de façon progressive.





Dans le cadre du nouveau système, un an a été ajouté à l'enseignement primaire de quatre ans, tandis que l'enseignement secondaire de six ans a été remodelé selon le schéma suivant : trois ans à l'école secondaire inférieure et trois ans à l'école secondaire supérieure. Cette refonte de l’instruction obligatoire en Corée du Nord, la première de ce type en 40 ans, a façonné le système éducatif composé de la maternelle, de l'école primaire, du collège et du lycée.





La Corée du Nord renforce aussi l'éducation des enfants dits surdoués, laquelle a d’ailleurs commencé il y a longtemps, en 1959, lorsque le pays a promulgué une loi sur la réforme du système éducatif. À l'époque, l'éducation des enfants précoces consistait essentiellement à former des élèves présentant des capacités supérieures en art ou en sport. Le pays utilisait alors ces enfants comme un outil de propagande visant à promouvoir le leadership de Kim Il-sung.