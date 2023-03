IFPI : 4 groupes de k-pop dans le Top 10 des albums mondiaux 2022

ⓒ Big Hit Music

Quatre groupes de k-pop ont intégré la liste des dix meilleurs albums internationaux en 2022 publiée le 25 février dernier par la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), l'organisation représentant l'industrie mondiale de la musique enregistrée.





Selon l'IFPI, l'album du boys band sud-coréen BTS, « Proof », figure à la quatrième place dans le classement mondial des albums de l’année dernière, puis l'album « MAXIDENT » de Stray Kids arrive à la sixième position. Juste derrière se trouvent « Face The Sun » de Seventeen septième et « Born Pink » de Blackpink huitième.





La tête du palmarès est occupée par l’album du rappeur portoricain Bad Bunny, « Un verano sin ti ».





Par ailleurs, dans la liste mondiale des artistes 2022 dévoilée deux jours plus tôt, les Bangtan Boys sont montés sur la deuxième marche du podium. Seventeen et Stray Kids se hissent respectivement au 6e et 7e rang.