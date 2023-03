J-Hope de BTS surprend ses fans et va sortir un single solo le 3 mars

ⓒ Big Hit Music

J-Hope, membre du boys band BTS, va sortir, à la surprise générale, un single solo et son clip, le 3 mars prochain, d’après son agence Big Hit Music.





Selon l’artiste, « On the street » est une chanson hip-hop avec une mélodie douce et des paroles chaleureuses à laquelle il a participé à la composition et à l'écriture du texte.





Pour rappel, J-Hope n’est pas à sa première expérience en solitaire. En effet, il a fait ses débuts officiels en tant que soliste avec son premier album, « Jack in the Box », dévoilé en juillet 2022.





A noter que l'annonce a été faite un jour après que Big Hit Music a déclaré que le chanteur âgé 29 ans était en train de prendre des mesures pour devenir le deuxième membre des BTS à partir faire son service militaire après Jin, l’ainé du boys band.





En Corée du Sud, tous les hommes valides sont tenus de servir dans l'armée pendant environ deux ans, avant leurs 30 ans.