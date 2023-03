Kim Hyun-joo, reine du sitcom et égérie de Yeon Sang-ho

ⓒ YONHAP NewsCélibataire endurcie, l'actrice Kim Hyun-joo est devenue après la série à succès « Hellbound » et le film « Jung_E », la nouvelle égérie de Yeon Sang-ho, cinéaste connu pour ses films de science-fiction et de zombies. Mais Kim Hyun-joo, âgée de 45 ans, a déjà une longue carrière derrière elle, notamment sur le petit écran des sitcoms familiaux. Voyons de plus près ce qu'il en est.









* Les débuts à la télévision

Kim Hyun-joo a commencé à la télévision après avoir tenté crânement sa chance comme modèle en 1997. Dès l’année suivante, avec son visage aux multiples facettes et son corps effilé, elle tient des premiers rôles notamment aux côtés de son ami de coeur, l'acteur et chanteur Park Yong-ha qui aura une fin tragique. Au cinéma, on la voit encore dans son rôle type de Belle au bois dormant dans le film « Calla » en 1999. Ce n'est pas un franc succès, et la carrière de la jeunes actrice s'oriente, dès lors, nettement vers le petit écran.

Kim devient présentatrice pour des shows télévisés et autres cérémonies télévisées. Les sitcoms « Into the Sunlight » et « Sangdo » sont de gros succès pour l'actrice. Et dès 2002, elle passe de Belle au bois dormant à Cendrillon dans la série « Glass Slippers » aux côtés de la star masculine montante So Ji-sub. Nous sommes en pleine conquête des marchés asiatiques par la vague coréenne, et la série est aussi un succès à Taïwan, Hong Kong, en Chine et au Vietnam. Du coup, elle joue dans une série taïwanaise « Star Runner » en 2003.

Après un nouvel échec au cinéma avec « Shinsukki Blues », entre 2005 et 2006, la star est à son apogée télévisuel : « Miss Kim's Makes One Billion Won » avec Ji Jin-hee (qui a souvent été en couple à l'écran avec Kim Hyun-joo) et « Marrying a Millionaire » avec Go Soo sont des gros succès mais l'actrice annonce qu'elle en a un peu marre de ses rôles d'ingénue, pure et innocente à la recherche du prince charmant.









* La crise

Kim Hyun-joo freine sa carrière dès 2008. En 2009, on la retrouve au Canada dans un documentaire « Eco Canada ». Et elle publie un livre « Hyun-joo's Handcraft Story ». Quelque chose ne semble pas tourner rond dans la vie de l'actrice. Et en effet, en 2010, les médias annoncent le suicide de son grand ami Park Yong-ha. Ce dernier semblait pourtant bien mener sa barque avec une carrière d'acteur et de chanteur K-pop notamment au Japon. Il est pourtant retrouvé pendu chez sa mère à Séoul. Suicide ou non, l'affaire traumatise la jeune femme, surtout qu'un autre de ses amis du milieu de la télévision se suicide également. Elle part pour le Bangladesh et les Philippines pour le compte d'une ONG.

Kim Hyun-joo réapparaît peu à peu sur le petit écran à partir de 2011 avec « Twinkle Twinkle ». Au cinéma, elle fait une apparition dans le film omnibus « If You Were Me 5 » de la série des films produits par la ligue coréenne des droits humains. Mais ce sont les week-ends dramas des familles qui la monopolisent. Elle joue cependant une femme fatale dans « Blooded Palace : The War of Flowers » en 2013. Une première tentative, selon l'actrice, d'échapper aux clichés dans lesquelles elle reste enfermée. Alors qu’elle est animatrice à la télé d'une émission musicale, elle obtient un gros succès avec « What Happens to My Family » et le prestigieux KBS Drama Awards.









*Egérie de Yeon Sang-ho

Dans le milieu de la télévision et du cinéma de Corée du Sud, les femmes de plus de quarante ans ne peuvent que rarement continuer une carrière, et ceci même si elles ont connu d'importants succès dans leur jeunesse. Pour Kim Hyun-joo, les seconds rôles et les cameo s'enchaînent donc plus lentement. Notamment, les rôles de femmes mariés avec mari qui a une maîtresse plus jeune ou qui renaît sous différentes identités.

Bref, sa carrière périclite dans les banalités télévisées quand le cinéaste Yeon Sang-ho lui propose la série « Hellbound » produite par Netflix. Kim plonge alors dans le fantastique avec de monstrueux anges de l'enfer venu sur terre pour cramer ceux qui ont péché, même des bébés. La série est un énorme succès sur la plate-forme internationale. Elle trouve enfin un rôle sérieux d'un autre niveau.

Et c'est donc assez naturellement que Yeon lui propose un autre projet pour Netflix : son film de SF « Jung_E ». Cette fois, Kim tient un rôle presque aussi important que celui de la défunte Kang Soo-yeon qui interprète sa fille. Elle est la combattante indomptable que les maniaques qui dirigent la société tentent de cloner. Moins réussi que la série « Hellbound » dont la seconde saison devrait arriver cette année, le film fait son bonhomme de chemin notamment pour les abonnés sud-coréens de Netflix. Quoiqu'il en soit, cela relance la carrière de l'actrice dans de nouveaux rôles au diapason du bouleversement que l'apparition d'une diffusion internationale « over the top » local permet désormais.