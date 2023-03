« A la veille du soulèvement » de Yeom Sang-seop (1)

ⓒ Getty Images Bank

Que cela me plaise ou non, nous sommes mariés depuis déjà six à sept ans. Si je ne suis aucunement insouciant après avoir reçu le télégramme m’annonçant que ma femme était dans un état critique, c’est parce que je suis quelqu’un d’abominable ? Pourquoi suis-je si pressé de partir ? Par loyauté ou par convenance ? Ou peut-être pour sauver ma face devant mes proches ou pour remplir mes devoirs de mari envers mon épouse ? Quelle est la raison de ne pas faire quelque chose que je ne me sens pas enclin à faire ?





Si je n’étais peut-être pas patriote, je n’avais jamais oublié que je faisais partie des apatrides. Mais au cours des dix dernières années depuis que mon pays avait disparu, je ne prêtais aucune attention à ce qui se passait autour de moi. Quand j’étais à l’école primaire, la jeunesse alimentait mon amour pour le pays : je m’étais révolté contre un instituteur japonais, ce qui m’avait valu d’être expulsé et transféré dans un établissement privé qui enseignait l’histoire de Joseon. Or, après mon arrivée au Japon, j’avais rarement l’occasion d’éprouver de l’hostilité ou de l’esprit de révolte, sauf quand j’étais irrité et en colère à force d’être interrogé à Shimonoseki, à Busan ou à Séoul alors que je me rendais en Corée une fois par an.





사실 말이지, 나는 그 소위 우국지사는 아니나

자기가 망국 백성이라는 것은 어느 때나 잊지 않고 있기는 하다.

그러나 망국 백성이 된 지 벌써 금 십 년 동안

인제는 무관심하도록 주위가 관대하게 내버려 두었다.

도리어 소학교 시대에는 일본 교사와 충돌을 하여

퇴학을 하고 조선 역사를 가르치는 사립학교로 전학을 한다는 둥,

솔직한 어린 마음에 애국심이 비교적 열렬하였지마는

차차 지각이 나자마자 일본으로 건너간 뒤에는

간혹 심사 틀리는 일을 당하거나

일 년에 한 번씩 귀국하는 길에 시모노세키에서나 부산, 경성에서 조사를 당하고

성이 가시게 할 때에는 귀찮기도 하고 분하기도 하지마는 그 때 뿐이요,

그리 적개심이나 반항심을 일으킬 기회가 적었었다.









# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Le récit se déroule en 1918. L’auteur a intentionnellement choisi cette année parce qu’un événement marquant de l’histoire moderne de la Corée, le mouvement d’indépendance du 1er mars, a lieu l’année suivante. Le titre « A la veille du soulèvement » signifie la période juste avant l’insurrection. Cette nouvelle montre comment et pourquoi ce fameux mouvement est né au pays du Matin clair alors appelé Joseon. L’histoire a initialement été publiée en feuilleton sous le titre « Le cimetière », mais elle a été victime de la censure de la part du Japon impérial. Elle décrit donc la réalité de Joseon à l’époque coloniale aussi sombre qu’un cimetière.









« Je suis de la police. Je vous prie de me suivre. »





« Vous m’accusez de vol ? Sinon, interrogez-moi ici. »





Bien que je sois quelqu’un de parfaitement ordinaire, il était évident que je finirais en prison si jamais je quittais ce navire. J’étais donc déterminé à ne pas débarquer du bateau quoi qu’il arrive. Je ne pus pourtant empêcher mon cœur de s’emballer.





Juste au moment où je montai sur le pont, un avertissement sonore puissant et un coup de sifflet semblable au hennissement résonnèrent autour du quai plongé dans l’obscurité.





“서에서 나왔는데 잠깐 파출소로 가십시다.”





“내가 도적질이나 한 혐의가 있단 말이오?

정 그럴 테면 이리로 들어와서 조사를 하라고 하구려..”





대체 나 같은 위인은 경찰서의 신세를 지기에는 너무도 평범하지만,

그래도 이 배만 놓치면 참 정말 유치장에서 욕을 볼 것은 뻔한 일,

하늘이 두 쪽이 되는 한이 있더라도

이 배를 놓쳐서는 큰일이라고 결심을 단단히 하고서도

웬일인지 가슴은 여전히 두근두근하지 않을 수가 없었다.





어서 올라오라는 선원의 꾸지람을 들어가며 겨우 갑판 위에 올라서자

기를 쓰는 듯한 경적과 말 울음 소리 같은 기적 소리가 나며

신경이 자릿자릿한 징 소리가 암흑에 싸인 부두 전체에 요란하게 울렸다.









Auteur : Yeom Sang-seop (30 août 1897 – 14 mars 1963)

- Débuts littéraires : en 1921 avec la publication de sa nouvelle « Une grenouille dans la chambre aux spécimens ».