Le gukak de genre « crossover »

La création contemporaine de gukak, celle du XXIe siècle plus précisément, est marquée par le crossover qui est par ailleurs une tendance générale des styles musicaux actuels. S’agissant d’un concerto pour gayageum qui en est un exemple, il semble être issu de la conviction que la tradition musicale d’un pays est indissociablement liée à ses instruments de musique typiques.





A l’ouverture de ce concerto intitulé « La Route rugueuse », on entend comme signal de départ un son aigu produit par le gayageum, puis le roulement du bodhrán, un tambour irlandais. En gardant en mémoire le titre du concerto, on peut imaginer les battements du cœur d’un voyageur qui s’apprête à partir, à la découverte des côtes sauvages d’Irlande, par exemple. Le gayageum ne tarde pas à rejoindre le tambour. Par son jeu extrêmement mouvementé, il semble traduire l’impatience du voyageur, les palpitations cardiaques de plus en plus fortes à l’approche de sa destination.





Puis un autre instrument exotique intervient : le tin whistle, un instrument à vent également irlandais, une sorte de longue flûte. Il joue, de concert avec le gayageum, une mélodie semblable à celle que l’on entend dans les films à suspense. Attention au risque de crise cardiaque devant la succession de paysages à couper le souffle ! La musique change alors soudainement de couleur. On reconnaît une mélodie au rythme et à la modulation familière à l’oreille des Coréens, celle qui les apaise à chaque fois qu’ils l’écoutent, et ce sans savoir trop pourquoi. Une mélodie inscrite dans leur ADN en quelque sorte.





Taal est un groupe de musiciens qui a vu le jour en 2013. Aux sources de leur musique de genre crossover, il y a le gukak et le qawwalî, un genre musical populaire en Inde et au Pakistan.





Il semble que le nom du groupe fasse déjà référence à cette double inspiration. Notons d’abord qu’au niveau de la quantité vocalique, l’équivalent en alphabet coréen de la voyelle « a » peut être bref ou long. Dans le premier cas, « tal » donc, cela désigne en coréen le masque et renvoie en matière d’art folklorique à la fameuse danse des masques, « talchum ». Dans le second cas, « taal » signifie en hindi « battement », musical ou du cœur.





Le chanteur du groupe Taal, Nasung, a une voix puissante et enjouée. Son chant est accompagné de deux instruments de musique venus d’Inde : le tabla, une percussion composée de deux futs, l’un produisant divers sons aigus, l’autre servant aux sons de basse, et l’harmonium indien. Un chant folklorique interprété par le groupe, « Baechigi », exprime la joie des marins-pêcheurs coréens, quand ils regagnent le port, leur bateau rempli de poissons. Le refrain est légèrement modifié pour donner l’impression d’entendre un chant religieux musulman. En fait, rappelons que le qawwalî est un style musical lié à la pratique esotérique et mystique de l’Islam.





En assistant à un concert de Taal, certains spectateurs avertis pourraient remarquer que c’est aussi au niveau visuel qu’il évoque l’exécution d’un qawwalî. En effet, comme c’est le cas dans un concert de ce genre musical, les musiciens de Taal se produisent assis en tailleur. Le chanteur qui bat la mesure avec ses mains rappelle également un qawwalî.





Mais souvenons-nous que dans le passé, la position assise au sol était généralisée dans l’interprétation du gukak, qu’il s’agisse de chanter ou de jouer d’un instrument. Parfois il arrive de retrouver une tradition perdue dans la culture d’un autre pays.





A l’occasion, notons aussi que certains instruments de musique utilisés dans le gukak sont d’origine étrangère : le taepyeongso par exemple, un instrument à vent à anche double. C’est probablement un descendant du zuma, un instrument de musique persan qui a pu être introduit en Corée via la Route de la soie. Ainsi, ceux qui l’ont découvert dans un orchestre de gukak écoutaient, déjà en quelque sorte, avant l’heure, un concerto de genre crossover.





