NewJeans devient ambassadeur de bonne volonté de la ville de Séoul

ⓒ ADOR

Le girls band NewJeans n’en finit pas de faire parler de lui. Lancé en juillet 2022 avec cinq membres par le label ADOR, il vient d’être nommé ambassadeur de bonne volonté de la ville de Séoul.





Durant son mandat de deux ans, NewJeans contribuera au rayonnement de la capitale sud-coréenne tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays du Matin clair. Le groupe ayant raflé pas moins de dix trophées de meilleur espoir en 2022 confirme une fois de plus sa popularité grandissante.





Sachez que son premier mini-album « New Jeans » publié le 1er août 2022 s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. Son nouveau single OMG, dévoilé le 2 janvier dernier, s’est lui aussi écoulé à plus d’un million d’unités.