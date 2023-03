Twice fera son grand retour avec son 12e EP

ⓒ JYP Entertainment

Voici une excellente nouvelle pour les ONCE du monde entier ! Twice va publier son 12e mini-album le 10 mars. C’est ce qu’a confirmé le 3 février son label JYP Entertainment. Baptisé « READY TO BE », signifiant « prêt à être », le nouveau disque laisse apparaître la détermination du groupe féminin à dominer les classements internationaux.

Sachez que son single anglais « MOONLIGHT SUNRISE » dévoilé le 20 janvier dernier s’est hissé à la 84e place du classement du Billboard Hot 100. Quant à son 11e EP « BETWEEN 1&2 », lancé le 26 août dernier, il a occupé la dernière marche du podium du Billboard 200.





D’où l’attente grandissante pour le nouveau projet de Twice qui a débuté en octobre 2015 avec neuf membres dont trois Japonaises Momo, Sana et Mina, ainsi que la Taïwanaise Tzuyu.