NMIXX publiera le 20 mars son 1er EP

Lancé il y a un peu plus d’un an avec six jeunes filles par JYP Entertainment, NMIXX va publier le 20 mars son 1er mini-album « expérgo », expression latine qui veut dire « je me réveille ».





La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. NMIXX vient de diffuser le premier épisode de sa toute première émission de téléréalité sur le voyage sur sa chaîne YouTube officielle, intitulée « MIXPLORE » .