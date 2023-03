Date : les 25 et 26 mars

Lieu : Samsung Hall à l’université féminine Ewha





Kyung-seo va lancer « Le printemps de toi et de moi » les 25 et 26 mars au Samsung Hall à l’université Ewha à Séoul. Sa toute première tournée nationale se poursuivra ensuite à Busan et à Daegu dans le but de fêter l’arrivée du printemps avec les spectateurs.





Notez que Kyung-seo s’est produit en concert à guichets fermés en janvier dernier au Rolling Hall situé dans le quartier de Hongdae, berceau de la musique indé.