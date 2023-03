La rue de la Street Food du quartier de Myeongdong

ⓒ Elody Stanislas

Grâce à la fin des restrictions sanitaires, du ralentissement de l’épidémie de COVID-19 et du retour des touristes, l’un des quartiers les plus populaires de Séoul, qui s’était éteint pendant trois ans, est de nouveau mouvementé. Découvrez avec nous le fameux quartier de Myeongdong avec sa cathédrale, ses rues de shopping, ses souvenirs ou ses magasins de vêtements. Sans oublier bien sûr, sa rue de la Street Food.





ⓒ Elody Stanislas

Mais lorsqu’on parle de rue, on parle en fait d’un véritable marché de nuit. Les stands s’installent petit à petit le jour pour battre leur plein quand les devantures se ferment et que la nuit avance. En passant par les classiques de la Street Food coréenne, du kimbap au pain aux œufs ou encore du hotteok, un sorte de pancake fourré, il est désormais possible de trouver des nouveautés comme le fromage grillé, les brochettes de crevettes ou encore du steak et du homard. Et vous pouvez même connaître votre avenir grâce à votre MBTI, alors pourquoi ne pas vous y rendre ?





ⓒ Elody Stanislas