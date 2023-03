Les emplois populaires en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

Auparavant, les emplois les plus prestigieux étaient ceux occupés par les hauts fonctionnaires du parti au pouvoir. Sur le marché matrimonial, ces derniers étaient d’ailleurs considérés comme les « meilleurs partis ». Mais de nos jours, ce sont les emplois garantissant un revenu complémentaire, c’est-à-dire pouvant générer un revenu d'appoint, qui gagnent en popularité. Le métier de guide culturel est également considéré comme un très bon emploi en Corée du Nord.





« Un guide-conférencier ou commentateur du patrimoine n'est pas un métier à la portée de tous. Si les serveurs et les simples guides ne sont pas tenus d’être diplômés de l'université, les commentateurs du patrimoine doivent se spécialiser dans l'histoire révolutionnaire de Kim Il-sung et de Kim Jong-il et tout connaître de leurs anciens dirigeants. Pour autant, tous les titulaires d'un diplôme universitaire spécialisé ne peuvent pas devenir commentateurs du patrimoine. Le physique et l’éloquence sont également des critères de sélection, de même que la capacité à savoir être convaincant », explique Kim Young-hee, directrice du département des relations publiques de la Fondation Korea Hana.





Depuis peu, les emplois qui permettent de travailler à l'étranger ou dont le salaire est versé en devises étrangères jouissent aussi d'une grande popularité. Il semble d’ailleurs que les nord-Coréens à préférer travailler à l'étranger soient de plus en plus nombreux.