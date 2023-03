Blackpink : le premier album solo de Jisoo sortira le 31 mars

ⓒ YG Entertainment

Le premier album solo de Jisoo, membre du groupe féminin de k-pop Blackpink, sera dévoilé le 31 mars prochain d’après son agence YG Entertainment.

Sur une affiche publiée sur le blog officiel de l’agence, a été écrit en gros caractères rouges « COMING SOON », à savoir « prochainement ». De plus, le nom de l’artiste et la date de sortie sont mentionnés. Mais, les regards se sont principalement tournés sur le tissu rouge étalé sur une pelouse verdoyante, parsemée de fleurs.

Jisoo rejoindra ainsi bientôt ces trois camarades de Blackpink dans le clan des solistes. En effet, Jennie, Rosé et Lisa ont fait des débuts réussis respectivement en novembre 2018, mars 2021 et septembre 2021.