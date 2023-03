« Cabin Fever », 5e mini-album de Purple Kiss

Purple Kiss est un groupe féminin formé en novembre 2020 par le label RBW qui gère entre autres Mamamoo et ONEUS. Il est composé de six jeunes filles, dont une Japonaise, qui mettent en avant six charmes différents mais harmonisés pour créer un univers musical original.





A l’image de ses aînées Mamamoo, Purple Kiss est réputé pour son talent vocal. Parmi ses six membres, trois occupent la position de « voix principale ». Au-delà du chant, le groupe est également très fort en danse et lors de ses performances sur scène. Le sextuor a même pris part à la création de la chorégraphie de « My Heart Skip a Beat », morceau qui a officialisé leurs débuts.





Purple Kiss est de retour avec son 5e mini-album « Cabin Fever », composé de six morceaux dont le titre phare « Sweet Juice ». Ce morceau a entraîné le « Sweet Juice » challenge, qui a dépassé d’ailleurs le 24 février dernier le seuil des 5 millions de vues sur Tiktok.