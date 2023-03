L’Inde célèbre Holi, la fête des couleurs

ⓒ YONHAP News

Le 8 mars dernier a eu lieu Holi, également connu sous le nom de « fête des couleurs », célébrée en Inde, au Bangladesh et au Népal. Elle se tient chaque année le jour de la pleine lune du dernier mois du calendrier hindou.





Holi est également appelée la « fête de l'amour » car elle honore l'amour entre les dieux hindous Krishna et Radha. Inspirés par l'histoire selon laquelle ces dieux se peignaient le corps, les Indiens s’aspergent de poudre colorée. Et le jour suivant, au lever du soleil, des festivaliers courent dans les rues et se lancent des ballons d'eau ou des pétales de fleurs.





Le jour de Holi a été désigné comme une fête nationale. La durée du festival est généralement de deux jours, mais dans certaines régions, il peut s'étendre sur deux semaines.