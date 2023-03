Les jeux vidéo en Corée du Nord (1)

ⓒ Getty Images Bank

Le secteur nord-coréen des technologies de l'information et des communications est très souvent, et parfois à raison, associé au piratage et autres cyber-activités malveillantes. Cette réalité ne saurait cependant en cacher une autre, non moins importante, qui est l’intérêt porté par les citoyens à l’industrie culturelle au sens large, c’est-à-dire aux séries télévisées, aux films ou aux jeux vidéo.





« La plupart des jeux américains et sud-coréens ont circulé au nord du 38e parallèle, du fait essentiellement de l’intérêt des jeunes gens pour ces jeux étrangers illégaux. Pour partager ce plaisir avec leurs amis, certains nord-Coréens choisissent parfois de jouer à plusieurs pour former une petite communauté en ligne. C’est ainsi que des jeux informatiques de renommée mondiale sont arrivés en Corée du Nord, avec certes un léger décalage, pour y gagner en popularité », explique Yee Ji-soon, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale et autrice de l’ouvrage intitulé Convergence culturelle des jeux nord-coréens.





La Corée du Nord a développé sa propre console, appelée « Moranbong ». En 2019, le site web de propagande Meari a indiqué que celle-ci permettait aux utilisateurs d'expérimenter diverses activités physiques efficaces pour lutter contre l'obésité et favoriser la croissance et, de façon générale, la forme physique. Il semble que cette console de jeu vidéo soit équipée d'une caméra qui détecte les mouvements et d'une sorte de tapis de sol pour la pratique du fitness.