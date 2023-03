Francophonie 2023 : pièce de théâtre « La Folle Enchère » de l’université Sungkyunkwan

ⓒ L’équipe de théâtre de l’Université Sunkyunkwan

Les étudiants du département de français de l’université Sungkyunkwan monte une pièce de théâtredans la langue de Molière , du 16 au 18 mars 2023, pour célébrer la Francophonie 2023 avec le soutien du Service culturel de l’Ambassade de France. Les étudiants consacrent leurs temps précieux pour étudier le texte de « La Folle Enchère » de Madame Ulrich et préparer son interprétation afin de faire connaître l’art du théâtre au public, tout en profitant de cette occasion pour améliorer leur compétence en français. Nous sommes donc partis à la rencontre de cette équipe de théâtre.





ⓒ L’équipe de théâtre de l’Université Sunkyunkwan

Nous avons demandé à Yoon-jeong, metteuse en scène, de présenter la pièce qu’ils ont choisie et pourquoi : « nous voudrions restituer la pièce au nom de son véritable auteur, Madame Ulrich. A une époque où les femmes ne pouvaient pas écrire, elle n’avait d’autre choix que d’écrire sous un nom de plume... »





ⓒ L’équipe de théâtre de l’Université Sunkyunkwan

Tae-young, metteuse en scène et actrice, nous a confié sa passion pour le théâtre : « c’est ma première pièce de théâtre... pendant les vacances, nous nous sommes réunis et avons répété tous les jours... nous accordons aussi de l’importance aux recommandations des seniors et des professeurs... »





ⓒ L’équipe de théâtre de l’Université Sunkyunkwan

Yoon-jeong reprend la parole et aborde les charmes du théâtre français selon elle : « son humour amer et proignant sous une façade astucieuse rend facile à toucher un sujet important mais qui n’est pas toujours discuté... »





ⓒ L’équipe de théâtre de l’Université Sunkyunkwan

Enfin, écoutons un petit mot d’Eun-chae en charge de l’organisation de ce projet : « nous espérons que les étudiants et les spectateurs qui participent à la pièce pourront ressentir le charme de la littérature française...veuillez vous rendre à l’Université Sungkyunkwan pour voir notre théâtre... »