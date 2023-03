Spécial (1) : Fête de la francophonie 2023 & 65e anniversaire du service français

A l’occasion de la Fête de la francophonie 2023 et le 65e anniversaire du service français de KBS WORLD Radio, l’équipe de « Séoulscope » a préparé une série d’émissions spéciales.





Composée de cinq volets, elle vous permettra non seulement de suivre les dernières nouvelles des festivités ici et là en Corée du Sud mais aussi de voir comment l’amitié entre le pays du Matin clair et le monde francophone a évolué durant ces 65 dernières années.





©KBS WORLD Radio

Tout a commencé le 20 février dernier avec la rencontre avec deux Canadiennes francophones qui ont brillé lors la Soirée de la francophonie, à l’ambassade du Canada à Séoul.





©L’Ambassade du Canada

Ce soir, nous vous proposons d’écouter d'abord un entretien avec Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que responsable de la Condition féminine au Québec.





©L’Ambassade du Canada

Ensuite, nous accueillerons une autre Québécoise que tout les Coréens connaissent ou... presque : Ariane Desgagnés-Leclerc, actrice et maîtresse de cérémonie de la Soirée de la francophonie 2023.





©L’Ambassade du Canada





Dans nos éditions spéciales, nous vous amènerons, chaque semaine, dans des événements qui font rayonner la langue française en Corée du Sud, où près de 50 000 locuteurs continuent à faire de la francophonie un lien entre toutes et tous.





Découvrez également les invités spéciaux pour le 'Talk & Quiz Show' prévu début avril et n’oubliez pas d’y participer via nos réseaux sociaux (https://www.facebook.com/frenchkbs) ou par mail (french@kbs.co.kr) !





©Martine Biron