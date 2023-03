Guinness : Blackpink établit le record mondial du girls band le plus écouté sur Spotify

ⓒ YG Entertainment

Blackpink a encore une fois été inscrit au Livre Guinness des records en tant que groupe féminin le plus écouté au monde sur Spotify.





Selon l’annonce faite le 10 mars dernier par son agence, YG Entertainment, les chansons du girls band avaient recueilli 8,88 milliards de streams le 3 mars, battant le précédent record de 8,4 milliards établi par le groupe britannique Little Mix.





En effet, « Shut Down », le single principal du deuxième album du quatuor, est arrivé en tête du classement hebdomadaire mondial de la plus grande plateforme de streaming musical au monde.





Le groupe, composé de Jennie, Lisa, Rosé et Jisoo, compte plus de 38 millions d'adeptes sur Spotify.





Blackpink détient désormais 20 records dans le Livre Guinness des records, dont notamment ceux de l'artiste le plus suivi sur YouTube et du premier groupe de k-pop à atteindre la première place des principaux classements d'albums au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.