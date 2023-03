EXO organise un fanmeeting à l’occasion du 11e anniversaire de ses débuts

ⓒ SM Entertainment

Selon son agence SM Entertainment, EXO organisera un fanmeeting les 8 et 9 avril au KSPO DOME de Séoul. Intitulé « 2023 EXO FANMEETING "EXO’ CLOCK"», cet événement marquera le 11e anniversaire des débuts du boys band lancé en 2012 avec neuf garçons.

A noter que depuis le départ de Lay l’an dernier suite à l’expiration de son contrat, le boys band compte désormais huit membres : Xiumin, Su-ho, Baek-hyun, Chen, Chan-yeol, D.O, Kai et Se-hun. Ils seront tous réunis pour leur rencontre avec EXO-L au pays du Matin clair avant de s’envoler au Japon pour rencontrer leurs fans les 15 et 16 avril au Seibu Dome situé dans la préfecture de Saitama.