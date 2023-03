Kep1er fera son retour le 10 avril

ⓒ CJ ENM

Kep1er sera de retour le 10 avril, seulement six mois après la sortie de son 3e EP « TROUBLESHOOTER ». Le girls band ayant débuté le 2 janvier 2022 avec « FIRST IMPACT » a récemment vu la vente de ses albums publiés depuis dix mois atteindre le million d’exemplaires.





En octobre 2022, le groupe féminin a même obtenu la certification « Platinum » octroyé par The Recording Industry Association of Japan (RIAJ) avec « WA DA DA ». Son deuxième single « FLY-BY » a été dévoilé le 15 mars dernier dans l’archipel et sa première tournée au Japon débutera au mois de mai sous le titre « Kep1er JAPAN CONCERT TOUR 2023 ».