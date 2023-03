« Strawberry», nouvel EP d’Epik High

Epik High a publié le 1er février dernier « Strawberry ». Composé de cinq morceaux, son nouvel EP a été dévoilé après un an d’absence du groupe. Le trio de hip-hop a produit cet album malgré son calendrier très chargé et riche en événements importants comme notamment ses tournées en Amérique du Nord et en Asie.





Formé en 2001 par Tablo, Mithra Jin et DJ Tukutz, le groupe propose une musique fidèle à son univers surtout depuis qu’il a créé son propre label en 2018. Le dernier disque « Strawberry » est d’autant plus spécial que les trois membres ont pris part à l’ensemble du processus de sa production allant de la composition jusqu’à l’écriture des paroles.





Ce n’est pas tout. Epik High a multiplié les collaborations avec d’autres artistes de grand talent comme Jackson de GOT7 et Hwa-sa de Mamamoo. Le groupe vient d’entamer sa nouvelle tournée mondiale « All Time High Tour » qui se déroulera dans 36 villes issues de sept pays dont la France et la Belgique.