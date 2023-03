IVE publiera son 1er opus officiel le mois prochain

ⓒ STARSHIP Entertainment

IVE est en pleine préparation pour dévoiler son 1er opus officiel en avril, à savoir presque sept mois après la sortie de son 3e single « After LIKE ». Rappelons que le groupe féminin, lancé en décembre 2021 par Strarship Entertainment, a remporté 37 trophées dans différentes émissions consacrées à la k-pop.





Plus précisément, 13 avec « ELEVEN », dix avec « LOVE DIVE » et enfin 14 avec « After LIKE ». Si on y ajoute des prix notamment du meilleur espoir obtenus dans plusieurs cérémonies, IVE compte pas moins de 69 trophées.





Ce n’est pas tout. « LOVE DIVE » est le morceau le plus utilisé sur la première plateforme de partages de vidéos courtes au monde TikTok en 2022. D’où l’attente grandissante pour son tout premier album studio qui sera dévoilé le mois prochain.