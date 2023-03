The Wave : Jeong Se-woon montera sur scène

Date : du 31 mars au 2 avril

Lieu : Marry Hall de l’université Sogang à Séoul





Un ancien candidat de la saison 2 de « Produce 101 » sera de retour. Jeong Se-woon, révélé grâce au fameux télécrochet diffusé en 2017, se produira en concert du 31 mars au 2 avril au Marry Hall de l’université Sogang située à Séoul.





Intitulé « The Wave », le spectacle de l’auteur-compositeur-interprète va se dérouler durant 100 minutes. Sachez que le vocaliste ayant débuté en août 2017 avec son premier mini-album « Part. 1 EVER » a donné son premier concert en solo « Our Garden » en août 2022 à l’université Yonsei. De plus, il a récemment prêté sa voix à la bande originale du drama « Understanding Love » diffusé entre décembre 2022 et février 2023 sur la chaîne JTBC.