The Flag : Kwon Jin-ah organise un concert solo

Date : du 1er au 2 avril

Lieu : parc olympique à Séoul





Kwon Jin-ah vient de publier son nouveau disque « The Flag ». A cette occasion, elle va monter sur scène les 1er et de 2 avril prochains au parc olympique à Séoul pour donner le plus grand concert depuis ses débuts.





Rappelons que la vocaliste, qui a lancé sa carrière en 2016, est reconnue comme auteure-compositrice-interprète de grand talent. L’an dernier, elle a attiré l’attention des téléspectateurs en faisant partie du groupe WSG Wannabe, formé lors de la célèbre émission de divertissement « Hangout With Yoo » de la chaîne MBC. La musicienne a également prêté sa voix aux bandes originales pour les séries télévisées « Agence » et « Cheer Up » diffusées respectivement sur les chaînes JTBC et SBS.