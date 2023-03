Chine : des fruits de mer trempés dans du borax

ⓒ Getty Images Bank

Une vidéo tournée par un journaliste du Beijing News a révélé une pratique scandaleuse dans une usine de transformation de fruits de mer à Dalian, l'un des plus grands ports chinois.





Dans ce clip publié le 14 mars, on y voit des employés laver des ormeaux et des concombres de mer dans de l'eau mélangée avec une poudre blanche mystérieuse. Il s'est avéré que cela était du borax, un puissant désinfectant industriel.





L'usine aurait utilisé ce produit chimique pour rendre les produits plus frais en apparence et en aurait traité plus de 5 millions de kilogrammes de cette façon.





Le borax peut être nocif pour la santé humaine s'il est ingéré, pouvant provoquer des vomissements, des diarrhées et même des pertes de connaissance.