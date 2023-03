Au marché aux fleurs de Yangjae

Si vous avez la main verte ou que vous voudriez l’avoir, cette « Carte postale » est faite pour vous. Comment se faire son petit jardin ? Comment se fournir en plantes et décorer sa maison de dames de compagnie, bonnes pour l’environnement, lorsque l’on habite la capitale ? Non, vous n'avez pas besoin de quitter Séoul, mais à 40 minutes du centre de la ville se trouve le marché aux fleurs de Yangjae. C'est un marché ouvert au public comme aux professionnels, qui fait de la vente au détail et en gros, ouvert entre 6h et 19h.





ⓒ Elody Stanislas

Si vous savez ce que vous cherchez, vous aurez déjà une longueur d'avance car tout est indiqué. En effet, en haut de chaque emplacement se trouve le nom du commerce ainsi qu’un numéro et ce qu’il y vend. Au contraire, si vous ne savez pas, baladez-vous le long des allées fleuries et découvrez une à une la multitude de plantes et espèces proposées.





ⓒ Elody Stanislas

Dans ce marché, que vous soyez plutôt herbe, fleur, arbre ou même arbre fruitier, il y a de tout, des plantes jusqu'aux fleurs coupées. Ces dernières se trouvant à l’étage inférieur. Pour les jardiniers débutants tout comme pour les experts, collectionneurs, horticulteurs, de la verdure en veux-tu en voilà. De quoi rendre vert de jalousie les jardins de Versailles.





ⓒ Elody Stanislas