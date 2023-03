Les jeux vidéo en Corée du Nord (2)

ⓒ Getty Images Bank

De nombreux jeux vidéo ont gagné en popularité dans le monde entier, dont il est possible de trouver des imitations en Corée du Nord. Mais les jeux n’y sont pas seulement un passe-temps ; ils ont parfois aussi pour but de développer les capacités cérébrales et de lutter contre le vieillissement du cerveau. Certains permettent par exemple d'apprendre tout en jouant. C’est le cas d’Invincible Boy General 1.4, qui a des visées éducatives et dont certaines fonctions aident les adolescents à réduire leur temps d'écran.





« Pendant le jeu, les utilisateurs doivent répondre à 400 questions de manière aléatoire. S'ils répondent correctement à 50 d’entre elles, ils peuvent poursuivre leur partie et recevoir de l'argent pour acheter des objets. Dans le cas inverse, ils doivent retourner à leurs livres et étudier. Notons que les questions ne portent pas sur la politique ou l'idéologie, mais plutôt sur des questions générales telles que la profondeur de la mer de l'Ouest, l’année de la fondation du royaume du Balhae ou encore la meilleure manière d’enlever une tache de kimchi sur un vêtement », explique la chercheuse Yee Ji-soon, de l'Institut coréen pour la réunification nationale.





Le pays s’est véritablement lancé dans le développement des jeux vidéo après que l'université Kim Il-sung a créé en 2014 une nouvelle application appelée Power. Les ventes de cette application ont avoisiné les deux millions d’euros, ce qui a incité de nombreuses personnes à développer des jeux, convaincues qu'il s'agissait d'un produit commercial à forte rentabilité.