Francophonie 2023 : de la lecture francophone pour les plus jeunes

ⓒ la francophonie

La Fête de la francophonie propose cinq temps d’« heure du conte » pour les enfants qui sont aussi acteurs de la langue française dans le monde. Les lectures se font en français et en coréen auprès des petits âgés de 4 à 7 ans. Samedi dernier, deux séances se sont déroulées à la bibliothèque nationale pour enfants et jeunes adultes à Séoul. Et, elles sont prévues de nouveau pour le samedi qui arrive.





Ida Daussy, professeure en langue et littérature françaises de l’université féminine de Sookmyung, qui a fait la lecture dans la langue de Molière, nous raconte dans son interview comment s’est passée la rencontre avec les enfants.





ⓒ Ida Daussy