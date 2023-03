Spécial (2) : le Festival culinaire francophone à Insa-dong

Le 18 mars, des pays francophones ont proposé des plats typiques aux visiteurs au KOTE, un centre culturel situé à Insa-dong à Séoul. De la Tunisie au Québec en passant par le Rwanda, des stands soigneusement préparés par huit nations ont accueilli des amoureux ou des curieux de la gastronomie francophone dans une ambiance conviviale.

©Kim Hong-ju

Nous avons d’abord échangé avec le co-organisateur de l’événement, Daniel Rignault, attaché de coopération pour le français et l'éducation, au service culturel de l'Ambassade de France en Corée. Il nous a parlé de la différence entre cette édition et les précédentes et de l’objectif de ce festival.





©Kim Hong-ju

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le stand de la Tunisie. Ahmed C. Boughedir, chef député de mission de l’Ambassade de la Tuinisie, nous a présenté les charmes de la cuisine de son pays et son plat coréen de prédilection, le « jeon », un pancake aux divers ingrédients : « dans leurs différentes manières de préparation, ce soit avec du kimchi ou avec des fruits de mer, je n’arrive pas à passer une semaine sans manger mon pancake préféré. »





©Kim Hong-ju

Nous n’avons également pas pu résister à l’odeur de la cuisine française. Virginie Gry, présidente de Seoul Accueil, une association des francophones de Corée, a préparé plusieurs mets de la cuisine française : des croquemonsieurs, des cakes salés, de la mousse de foie de volaille, des crêpes, des gâteaux au chocolat ou encore des fars bretons, etc.





©Kim Hong-ju

Le représentant de l’Ambassade du Rwanda nous a également invités à découvrir les saveurs de son pays. Au sujet de la réaction des visiteurs sud-coréens, Claude K. Ganza assure que « comme d’habitude, les Coréens sont curieux...ils sont très contents de venir goûter pour la première fois, la plupart d’entre eux, j’imagine, n’ont pas encore visité le Rwanda, donc c’est une opportunité de leur faire découvrir un peu le pays. »





©Kim Hong-ju

Le stand du Québec a accueilli un nombre important de curieux grâce à sa promotion sur Facebook. Kevin Drouin, attaché commercial du gouvernement du Québec parle des charmes de la cuisine québécoise : « c’est une cuisine assez variée par notre histoire, on sort un peu de la cuisine française, bien-sûr, aussi de la cuisine britannique et c’est un goût qui est subtil en fait, la cuisine coréenne est d’habitude très épicée par rapport à la cuisine québécoise. »





©Kim Hong-ju

Nous avons aussi pu rencontrer un sud-Coréen qui a vécu en France et qui souhaitait retrouver les goûts francophones lors de ce festival culinaire. Si vous êtes curieux de savoir comme le public s’est amusé et s’est régalé tout au long de ce festival, écoutez l’intégralité de notre interview !