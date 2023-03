Quand le camélia fleurit (3) 얼굴이 활짝 폈어

Dialogue

준기네: 동백아 예뻐졌다.

Mère de Jun-gi : Dong-baek, tu es devenue jolie.





백반: 어이구야 커튼도 걷었네.

구르프도 말았는가베.

Propriétaire du restaurant : Ah, tu as aussi ouvert les rideaux.

Il semble que tu as également utilisé des bigoudis.

준기네: 응 얼굴이 활짝 폈어.

Mère de Jun-gi : Oui, tu as un visage épanoui.





동백: 저 어제 잠을 잘 못 자서 좀 거칠한데...

Dong-baek : Euh, je n’ai pas bien dormi hier, alors j’ai les traits tirés.





준기네: 잠을 못 잤어? 잠을 왜 못 잤어?

Mère de Jun-gi : Tu n’as pas bien dormi ? Pourquoi tu n’as pas bien dormi ?





떡집: 아이고 이게 말이 댜? 총각이 애 딸린 여자를 왜 만나.

왜? 나는 드라마 얘기하는 겨.

아니 이게 현실적으로 가능키나 하냐 말이지.

남자가 하자 아니면 여자가 김칫국이지.

Propriétaire du magasin de tteok : Oh, là là, c’est absurde. Pourquoi un homme célibataire

sortirait avec une femme avec un enfant ?

Pourquoi ? Je parle d’un drama.

Mais, ce n’est pas possible dans la réalité.

Sinon, ça veut dire que l’homme a un problème, ou bien la femme vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué.





L’expression de la semaine

얼굴이 활짝 폈어. : Tu as un visage épanoui.





활짝 : adverbe qui a le sens de « pleinement »

피다 : verbe qui signifie : « Un bouton de fleur grandit et s’ouvre »





Cette expression s’emploie pour indiquer qu’une personne a un visage sain et clair, ou qu’elle est devenue plus jolie en se référant à une fleur qui s’est pleinement épanouie.





Exemples

① 가: 너 요즘 얼굴이 활짝 폈다. 뭐 좋은 일 있니?

나: 글쎄, 마음이 좀 더 편안해져서 그런 건가?

A : Ces jours-ci, tu as un visage épanoui. Une bonne chose t’est arrivée ?

B : Je ne sais pas. C’est parce que j’ai le cœur plus apaisé, peut-être ?





② 가: 네 얼굴이 활짝 폈구나. 사랑하면 예뻐진다더니 정말 그런가 보다.

나: 그렇게 보인다니 다행이네.

A : Tu as un visage épanoui. On dit qu’on devient joli quand on est tombé amoureux. Ça doit être vrai.

B : Si tu penses ça, tant mieux.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

예쁘다 : « être joli »

예뻐지다 : « devenir joli »

예뻐졌다 : forme au passé de 예뻐지다

어이구야 : interjection qui peut se traduire par « ah » ou « oh là là »

커튼 : mot anglais « curtain », « rideau » en français

도 : particule qui a le sens d’« aussi »

걷다 : « retirer » ou « enlever »

커튼을 걷다 : « ouvrir les rideaux »

구르프 : « bigoudi »

▶ C’est un mot étranger dont l’origine n’est pas identifiée.

말았다 : forme au passé de 말다, « rouler »

-가베 : accent régional de -나 보다 qui signifie « il semble que »

응: « oui »

어제 : « hier »

잠 : « sommeil »

잘 : « bien »

못 : adverbe qui signifie « ne pas pouvoir »

자다 : « dormir »

-아서 : terminaison qui indique la cause

거칠하다 : « avoir les traits tirés »

잤어 : forme conjuguée au passé de 자다, « dormir »

왜 : « pourquoi »

아이고 : interjection comme « oh là là »

말이 되다 : « avoir du sens » ou « être logique »

« 말이 댜 ? » : accent régional de « 말이 돼 ? ». Ici, cette phrase n’est pas une vraie interrogation. Elle sert à souligner que la situation n’est pas logique.

총각 : « homme célibataire qui n’est pas encore marié »

애 : forme contractée de « 아이 », « enfant »

딸리다 : « avoir »

애 딸린 여자 : « femme qui a un enfant »

만나다 : « rencontrer » ou « sortir ensemble »

드라마: « drama »

얘기하다 : forme contractée de 이야기하다, « parler » ou « raconter »

-겨 : accent régional de 거야

현실 : « réalité »

현실적으로 : « dans la réalité »

가능하다 : « être possible »

가능키나 하냐 : forme contractée de 가능하기나 하냐. Cette partie est ici utilisée comme une question sous la forme d’une antiphrase.

아니면 : « sinon » ou « ou bien »

김칫국 : Ce mot est tiré du proverbe coréen qui dit : « 떡 줄 사람은 생각도 않는데 김칫국부터 마신다 », qui a le même sens que l’expression française : « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué »