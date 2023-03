Vietnam : flambée des cas de dengue

ⓒ Getty Images Bank

Le Vietnam est actuellement confronté à une forte augmentation des cas de dengue, ce qui a conduit les autorités à déclarer une situation d'urgence sanitaire. Selon le ministère vietnamien de la Santé, le nombre de patients atteints par cette maladie s'élève actuellement à environ 13 000, soit plus du double comparé à la même période de l'année dernière. Les contaminations ont principalement éclaté dans les régions du sud et du centre, et 172 cas ont également été signalés dans la capitale, Hanoï.





Afin d’endiguer la propagation du virus, chaque province a émis des lignes directrices pour renforcer le nettoyage de l'environnement.





La dengue est une maladie virale transmise par des moustiques infectés, qui se manifeste par des symptômes comme la fièvre, les maux de tête ou des courbatures. L'année dernière, le pays en a signalé 361 000 cas, dont 133 ont été mortels.